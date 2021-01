Ana Gomes diz que Costa agiu como Órban faria

A candidata presidencial socialista Ana Gomes comparou a acusação que o primeiro-ministro dirigiu a militantes sociais-democratas esta quinta-feira às práticas de Viktor Orbán. "É o tipo de argumentos que Orbán usa para quem o critica", disse a candidata à presidência.O primeiro-ministro acusou esta quinta-feira os sociais-democratas Paulo Rangel, Miguel Poiares Maduro e Ricardo Batista Leite de estarem envolvidos numa campanha para denegrir a imagem externa do país durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. "É o tipo de argumentos que Viktor Orbán usa para atacar quem o critica e o nosso primeiro-ministro é muito melhor do que isso. Por isso custou-me ver esse tipo de resposta a críticas", disse a candidata, criticando o líder do partido ao qual pertence.A candidata disse ainda que considera que o Partido Socialista e o Governo deviam ter reconhecido um erro no caso do procurador europeu e que o mesmo devia ter sido aquele que foi sugerido pelo comité de seleção internacional.De acordo com o primeiro-ministro, o eurodeputado do PSD Paulo Rangel, o antigo ministro Miguel Poiares Maduro e, "numa outra frente, essa sanitária", o deputado social-democrata Ricardo Batista Leite "lideram uma campanha internacional contra Portugal".António Costa voltou a defender que este tema da nomeação do procurador europeu "não tem a menor relevância" política, invocando a este propósito a posição manifestada sobre o assunto pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel."As tentativas de alguns de pretenderem transformar a presidência portuguesa num palco de oposição ao Governo português é um precedente gravíssimo, o qual nós não toleraremos minimamente. Estamos totalmente de consciência tranquila", reagiu o líder do executivo.