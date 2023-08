Onze mortos após fogo em lar para pessoas com deficiência em França

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Onze pessoas morreram num incêndio numa casa de férias alugada para pessoas com deficiência em França. Os restos mortais de dez pessoas já foram encontrados, mas um ainda continua desaparecido.



REUTERS/Tilman Blasshofer

Estavam no total 28 pessoas na casa, das quais 17 conseguiram escapar e foram levadas para o hospital após o incêndio. As chamas começaram por volta das 6:30 da manhã (hora local), e os bombeiros foram rapidamente acionados ao local.

"Chegamos rapidamente, num quarto de hora, e o fogo tinha-se espalhado por todo o edifício", disse Hauwiller. "Dezassete pessoas escaparam mas, infelizmente, dada a situação, onze pessoas ainda se encontravam no edifício e não foi possível tomar qualquer medida", acrescenta.

Devido à ferocidade do fogo, as vítimas provavelmente já estariam mortas quando os bombeiros chegaram ao local, afirmaram as autoridades. A recuperação dos restos mortais "é difícil" devido aos grandes danos causados na casa. Os corpos que estavam no primeiro andar tiveram de ser identificados por drones.

"Estamos à procura dos corpos das pessoas que não conseguiram sair do edifício", disse o tenente-coronel e das operações de resgate, Philippe Hauwiller. "Toda a gente do rés-do-chão conseguiu escapar, mas nem toda a gente do primeiro andar conseguiu chegar às saídas", diz.

As autoridades locais referiram que os serviços de resgate destacaram 76 bombeiros, quatro carros de bombeiros e quatro ambulâncias. O fogo ficou "rapidamente sob controlo, apesar das chamas violentas". 40 polícias foram também mandados para o local.

A casa de férias em Wintzenheim, que está localizada perto da fronteira da Alemanha, foi arrendada por uma instituição de caridade que cuida de pessoas com problemas de aprendizagem.

Emmanuel Macron, o presidente francês, escreveu na rede social X (antigo Twitter) que este incêndio é uma "tragédia". Acrescentou que os seus pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias, e agradeceu aos serviços de emergência.

À Wintzenheim les flammes ont ravagé un gîte qui accueillait des personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. Face à cette tragédie, mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches. Merci à nos forces de sécurité et nos services de secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 9, 2023