Basílio Hora não paga IMI de vários terrenos

O político mais rico do País tem um diferendo de anos e anos com a Autoridade Tributária. Até que o baço de ferro seja resolvido, continua por liquidar imposto de quatro terrenos, em Cascais e Albufeira.

Num esclarecimento enviado ao Tribunal Constitucional em 2017, Basílio Horta atualizou o seu património imobiliário, no qual incluiu 13 imóveis (e mais 12 em compropriedade com as filhas). Mas não é apresentado o valor patrimonial de quatro terrenos, como a lei exige, e que está presente para todos os outros imóveis elencados na declaração de interesses do presidente da câmara de Sintra. A razão é simples: Basílio contestou o valor patrimonial apresentado pelo fisco, em função do qual é calculado o IMI a pagar, e o diferendo, ao que a SÁBADO apurou, corre na justiça há vários anos – embora nenhuma das partes tenha confirmado de forma clara que o caso esteja em tribunal.