Paulo Pedroso, ex-ministro do Trabalho e Segurança Social, era já consultor da Associação Mutualista Montepio, desde abril último. O que não se sabia é que o ex-socialista – saiu do PS no início deste ano – iniciou funções, na mesma altura, na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). A deliberação 1473/2020 de 25 de setembro da administração da SCML formalizou o contrato com Pedroso, no valor de 3700 euros mensais (brutos), como consultor externo para um projeto de políticas de longevidade. O contrato, no entanto, tem efeitos retroativos a abril deste ano. E ambas as instituições – Mutualista e Santa Casa – partilham também uma ligação a Montepio Geral; as duas são acionistas do banco, a primeira, maioritária, a segunda, tendo entrado em 2018 com outras instituições do setor social, tem uma participação simbólica.

Questionada sobre a contratação, SCML detalhou que Pedroso foi contratado por proposta do Provedor, Edmundo Martinho, "atendendo à sua experiência profissional e académica de longos anos e reconhecidas e únicas competências na área social", para integrar o grupo de trabalho sobre Políticas Públicas na Longevidade, "um fórum que tem contado com a participação de inúmeros especialistas das mais variadas áreas e que se tem dedicado a produzir conhecimento e modelos que possam contribuir para a criação de uma Estratégia Nacional no âmbito desta temática". A Santa Casa adianta aliás que desde abril têm decorrido vários workshops e há já um primeiro esboço desta estratégia, "que já foi entregue ao Governo, nomeadamente ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social". A contratação só foi formalizada em setembro, mas com efeitos a partir de abril, devido a "atrasos processuais de natureza administrativa", agravados pela situação de pandemia

Edmundo Martinho e Pedroso, confirma-o também a resposta oficial da Santa Casa, conhecem-se há mais de 20 anos, desde pelo menos a altura em que Pedroso esteve mo Ministério da Solidariedade e Segurança Social (era primeiro-ministro António Guterres) e Martinho presidiu ao Instituto para o Desenvolvimento Social (IDS) e, depois, ao Instituto de Segurança Social (ISS). Colaboraram, nomeadamente, na criação e formulação do então Rendimento Mínimo, hoje Rendimento Social de Inserção. Os percursos atuais também se cruzam: Pedroso é professor auxiliar no ISCTE, Martinho preside à assembleia geral do IPPS-ISCTE, uma unidade de investigação associada ao ISCTE.

A Santa Casa assegura ainda ser alheia a outras relações contratuais de Pedroso, nomeadamente a que tem com a Associação Mutualista, e garante que a contratação se deve exclusivamente ao fator académico e à experiência do ex-ministro na área.

De resto, a mesma reação do próprio Paulo Pedroso: "Se não é destes temas que eu percebo, então é de quais?"

No universo Montepio (Associação Mutualista e banco) tem sido crescente a presença de elementos com ligações ao PS: Idália Serrão (ex-deputada do PS) e Carlos Beato (ex-presidente da câmara de Grândola eleito pelo PS) entraram para a administração e no Conselho Geral havia outros nomes socialistas, como Maria de Belém, Luís Patrão, Menezes Rodrigues ou Alberto Ramalheira - sendo que este órgão foi extinto há dias por decisão (polémica) da administração.