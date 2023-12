Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

1973: As últimas badaladas do regime

Na passagem de ano de 1973/74, a maior preocupação dos rapazes portugueses era o recrutamento para a guerra colonial. “Ninguém suspeitava que a ditadura estivesse a menos de quatro meses do seu fim”, diz o jornalista José Pedro Castanheira, autor do livro Os últimos do Estado Novo. Mas, à distância de meio século, os sinais de decadência eram evidentes. “Os capitães das Forças Armadas já tinham realizado as suas primeiras reuniões, passando da fase corporativa para a conspirativa. Portugal e o Futuro, o decisivo livro do [General António de] Spínola, já estava na tipografia, e a Igreja encontrava-se em ebulição”.