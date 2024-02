Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Comissária Executiva das celebrações dos 50 anos do 25 de abril, Maria Inácia Rezola, falou com a SÁBADO sobre o programa para 2024 e a importância da participação na democracia.

Maria Inácia Rezola, professora na Escola Superior de Comunicação Social e investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, lidera o programa das comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril para 2024, apresentado a 7 de fevereiro. A Comissária Executiva refere que as celebrações deste ano se vão focar nos antecedentes da revolução e reflete ainda sobre a forma como os portugueses recordam a data.