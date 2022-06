Turma de ilustres. Quando eles eram todos colegas

Os dedos ficam pretos ao avançar pelos arquivos. As cadernetas dos estudantes acumulam mais de quarenta anos de pó. Nesses ficheiros estão os registos académicos dos alunos que entraram para a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1973. José Manuel Durão Barroso, Pedro Santana Lopes, Joana Marques Vidal, Lucília Gago, Fernando Seara e Manuela Moura Guedes estão todos lá. Todos caloiros no ano letivo que seria interrompido pela revolução. Todos testemunhas e protagonistas de uma época em que a Faculdade era conhecida como a República Popular de Direito e as discussões políticas acabavam muitas vezes com cadeiras partidas e barricadas nos corredores da Universidade.