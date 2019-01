Um total de 13 ex-governantes foram administradores da CGD entre 2000 e 2015, período analisado na auditoria da Ernst Young ao banco público. Deste universo de antigos membros de governos que foram gestores da CGD, sete são militantes ou simpatizantes do PSD, quatro do PS e dois do CDS-PP.



Armando Vara, ex-ministro Adjunto de António Guterres; Luís Mira Amaral, ex-ministro da Segurança Social e da Indústria nos governos de Cavaco Silva; e Celeste Cardona, ex-ministra da Justiça no Executivo de Durão Barroso, são três dos antigos governantes mais conhecidos que integraram a administração do banco do Estado.



