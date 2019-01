O Banco de Portugal (BdP) não quis envolver-se diretamente na auditoria especial feita à Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o tema não passou despercebido no debate de especialidade realizado esta quinta-feira, no parlamento. O ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou que "após solicitado pela Administração da CGD e por minha orientação para a requerer [a auditoria forense] o supervisor considerou que isso exorbitaria as suas atribuições e competências", citado pelo Jornal Económico.

A referência encontra-se num texto em que Centeno fala das responsabilidades de cada entidade sobre a Caixa, transmitindo que o Governo tinha a intenção de que fosse o Bdp, como supervisor bancário, a ordenar a auditoria forense. No entanto, como o Diário de Notícias indica segundo o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, o BdP "pode exigir a realização de auditorias especiais por entidade independente, por si designada, a expensas da instituição auditada".