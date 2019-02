No início da semana, após ser confrontado com os dados recolhidos pela investigação da SÁBADO, Carlos Costa remeteu-se ao silêncio. Porém, acabou por pedir escusa. Veja o comentário em vídeo



Foi em 2006 que o então administrador da Caixa Geral de Depósitos Carlos da Silva Costa, atualmente governador do Banco de Portugal, votou um crédito de 170 milhões de euros para a compra do empreendimento turístico de Vale do Lobo, no Algarve, um empréstimo que consta da lista dos mais ruinosos para o banco público e do processo "Operação Marquês". A ata 52/06 confirma a presença de Carlos Costa na reunião do Conselho de Crédito de 27 de Julho de 2006.



No relatório final da Inspeção Tributária do processo que envolve José Sócrates, refere-se que a proposta para o financiamento, tendo em conta o valor em causa, deveria ter sido debatida em Conselho de Crédito Alargado, porém, e de acordo com a testemunha Alexandre Santos, "a mesma foi levada a Conselho de Crédito por uma questão de urgência na resposta, referindo ainda este que o Conselho Alargado de Crédito aprovava por norma as propostas que já havia passado pela aprovação do Conselho de Crédito"



Na ata da reunião, lê-se que foi "autorizado um financiamento em sindicato bancário com, pelo menos, mais duas instituições de crédito para aquisição da Vale de Lobo-Resort Turístico, SA devendo obter-se aval dos promotores, com possibilidade de ser restringido aos administradores executivos". Porem, as notas de um quadro do banco, Alexandre Santos, um dos participantes da tal reunião, nos documentos daquela reunião revelam que , apesar daquela formulação, o que foi mesmo discutido era que o "risco corrido pelos promotores é nulo, uma vez que não pretendem dar o aval".



"Ou seja, apesar de no parecer. Alexandre Santos ter escrito que se deveria obter aval dos promotores, em reunião do Conselho de Crédito admite que aqueles não pretendem dar o seu aval, evitando por isso o risco que a operação acarretava", concluiu a Inspecção Tributária.



Recorde-se que no processo Operação Marquês, Armando Vara, antigo colega de Carlos Costa na administração da CGD, é suspeito de ter recebido luvas na sequência da aprovação pela Caixa do empreendimento turístico no Algarve. Recentemente, em depoimento na fase de instrução, Vara refutou a tese da acusação do Ministério Público, afirmando que os dois milhões de euros em causa tiveram origem em trabalhados de consultadoria.



Créditos de milhões aprovados à margem das regras e sem discussão nos Conselhos de Crédito, como revelam as atas a que a SÁBADO teve acesso, gestores com pouca experiência bancária, uma ex-ministra com uma avença de 10 mil euros, a alteração dos estatutos da Associação Coleção Berardo para fugir a uma penhora e uma factura de cinco mil milhões de euros que terá que ser paga pelos contribuintes. É este o resultado de uma investigação da SÁBADO aos últimos anos da Caixa Geral de Depósitos.



Governador afasta-se da Caixa Geral de Depósitos

Entretanto, o governador do Banco de Portugal pediu para não participar nas decisões do supervisor sobre a eventual responsabilização de ex-gestores da Caixa Geral de Depósitos, agora espalhados pelo sistema financeiro. O pedido de escusa, que até aqui não tinha sido feito, surge após a revelação pela SÁBADO de que Carlos Costa, ex-administrador da Caixa, esteve em várias reuniões que aprovaram créditos ruinosos. O pedido foi entretanto aceite pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal.



"Tendo em conta que o seu mandato na CGD está incluído no período que foi objeto de análise na auditoria da EY à CGD (2000-2015), o Governador comunicou ao Conselho de Administração do Banco de Portugal a sua intenção de não participar nas decisões do Banco de Portugal decorrentes das conclusões desta auditoria, tendo o Conselho de Administração aceite este motivo de escusa", lê-se no comunicado publicado no site do supervisor.



O Banco de Portugal está a reavaliar as condições de competência e de idoneidade de vários ex-administradores da Caixa. O trabalho parte das conclusões da auditoria da EY ao processo de decisão que levou às operações mais ruinosas do banco público entre 2000 e 2015. A EY identifica vários empréstimos concedidos à margem das regras internas da Caixa e por cima dos pareceres da direção de risco do banco.



A SÁBADO teve acesso a atas do Conselho Alargado de Crédito e do Conselho de Crédito que revelam que Carlos Costa – administrador da Caixa entre abril de 2004 e julho de 2006 – esteve presente nas reuniões que aprovaram créditos para compra de ações pela Metalgest (de Joe Berardo) e da Investifino (de Manuel Fino), dois dos principais devedores identificados na auditoria da EY. E ainda esteve, em 2006, na reunião que votou um crédito de 170 milhões de euros para a compra do empreendimento turístico de Vale do Lobo, no Algarve, um empréstimo que também consta da lista dos mais ruinosos para o banco público.



No esclarecimento publicado esta sexta-feira, o Banco de Portugal nota que "durante todo o período em que exerceu funções de administrador na CGD, o Governador não teve responsabilidades nas áreas de crédito, risco, acompanhamento de clientes ou de controlo e auditoria interna"



Carlos Costa tinha o pelouro do marketing e da área internacional da Caixa – nesta última foi ele que lançou em 2005 a ambiciosa estratégia de expansão em Espanha, que resultaria mais tarde em perdas superiores a mil milhões de euros, como noticiou a SÁBADO em 2016. Nas suas responsabilidades de administrador do banco, contudo, estava a participação em reuniões do Conselho Alargado de Crédito – para aprovar financiamentos mais avultados – e do Conselho de Crédito.



A 31 de Janeiro de 2006, por exemplo, está na reunião que aprova 150 milhões de euros para Manuel Fino comprar ações da Cimpor, por exemplo – uma semana depois está na reunião que baixou o spread deste empréstimo para 0,9%. As três operações aprovadas em reuniões com a presença de Carlos Costa geraram 311 milhões de euros em imparidades.



A SÁBADO tinha questionado o Banco de Portugal no início da semana sobre se o governador iria pedir escusa e não obteve resposta. O supervisor tem o relatório há alguns meses. As conclusões do relatório da EY já fizeram mossa em alguns ex-gestores: o Bison Bank deixou cair a nomeação de Pedro Cardoso para presidente executivo e o BCP acabou também por desistir da nomeação de Norberto Rosa para administrador.



O Banco de Portugal está a reavaliar a idoneidade e capacidade de outros ex-gestores da Caixa espalhados pelo sistema financeiro. Carlos Costa, que lidera o supervisor, está de fora desse escrutínio, como nota a edição de hoje do Jornal Económico.