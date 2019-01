A Caixa Geral de Depósitos assumiu prejuízos elevados com dois créditos concedidos ao grupo empresarial. Um dos créditos foi concedido à Always Special, cujo administrador é Joaquim Barroca, um dos 28 arguidos na Operação Marquês.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) perdeu 62,5 milhões de euros com os créditos concedidos ao Grupo Lena. Segundo o Correio da Manhã, o banco registou o prejuízo com os empréstimos atribuídos a duas empresas do Grupo Lena - a Always Special e a Lena Construções.



Joaquim Barroca, administrador da Always Special, é um dos 28 arguidos na Operação Marquês.



