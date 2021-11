Toma lá dá cá

É oficial: a troca de cargos e prebendas é o novo normal no Tribunal Constitucional. Um grupo de juízes no grau zero da ética tem hoje à guarda a nossa Constituição.

A única centelha que minorou um sentimento generalizado de vergonha alheia aquando da proposta de transferir o Tribunal Constitucional para Coimbra foram os votos de vencido da juíza Mariana Canotilho e do então presidente do Tribunal, Manuel Costa Andrade, contra o parecer da maioria, que rejeitava essa mudança por motivos tristemente cortesãos e provincianos. Espero ardentemente que também tenha havido votos de vencido na deliberação tomada pelo plenário do TC a 13 de outubro passado; e que esses votos sejam rapidamente conhecidos. Caso contrário, dos 13 juízes do Tribunal, não haverá um que se aproveite.