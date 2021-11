Governar em ditadura

"Até não sei se a certa altura não é bom haver seis meses sem democracia, mete-se tudo na ordem, e depois então venha a democracia". O desabafo da então líder do PSD, Manuela Ferreira Leite, ficou famoso. Num discurso em 2008, Ferreira Leite criticava José Sócrates por usar uma boa máquina de propaganda para colocar a opinião pública contra algumas classes profissionais, tidas como "privilegiadas", e depois aprovar medidas que doíam nessas classes (não, o "populismo" não foi inventado ontem e tem longa tradição no poder em Portugal).



A então candidata a primeira-ministra argumentava que, em democracia, não se podem fazer reformas contra aqueles que, no terreno, têm de as aplicar. Mas aí o seu raciocínio chegou a uma encruzilhada: se não se pode reformar a justiça sem os juízes, ou a saúde sem os médicos, o que fazer quando as reformas necessárias implicam sacrifícios e cedências nas classes afetadas? Foi aí que Ferreira Leite divagou: as ditaduras não têm este problema, fazem e pronto. "E até não sei se a certa altura não é bom haver seis meses sem democracia, mete-se tudo na ordem, e depois então venha a democracia".



Seis meses não vamos ter, mas tudo indica que a partir de Dezembro vamos ter dois meses sem democracia. Talvez não chegue para "meter tudo na ordem", mas quem sabe um terço do país se endireita. É este horizonte risonho que se nos oferece se, no final deste mês, o Presidente da República dissolver o Parlamento sem que o Governo se demita, ou seja demitido. Teremos, pela primeira vez na história do atual regime, um Governo sem Parlamento.