Tribunal Constitucional: Uma guerra com Coimbra ao fundo

No Palácio Ratton houve quem fosse apanhado desprevenido, os juízes estiveram contra, o PS anunciou a abstenção e o PSD insiste na ideia que até já foi de António Costa. A ida do Tribunal Constitucional para Coimbra não deve acontecer, mas agitou as águas.

Coimbra é, neste momento, um ponto de interrogação no mapa autárquico. Nas hostes sociais-democratas acredita-se que a Câmara socialista pode passar a ser laranja e, esta semana, uma proposta para transferir para a cidade o Tribunal Constitucional entrou em força para a campanha. O PSD agendou a iniciativa no Parlamento e forçou uma discussão que, em teoria, teria o apoio do PS, depois de António Costa ter admitido que seria uma boa ideia. Mas a resistência à mudança no Palácio Ratton e a falta de preparação do projeto deve travar a transferência.

Dois dias antes da discussão da proposta do PSD na Assembleia da República, uma fonte do Tribunal Constitucional admitia que para muitos funcionários a discussão sobre a transferência das instalações para Coimbra tinha sido uma "surpresa". Nos corredores do Palácio Ratton, comentava-se a dificuldade de mudar "pessoas que estão estabelecidas em Lisboa" e no impacto que isso poderia ter no serviço.

"Todos os funcionários das secretarias judiciais estão cá há muito tempo. Não há muitas mudanças de pessoal a esse nível porque o trabalho é muito específico. Se esses trabalhadores fossem agora todos mudados, o tribunal paralisava durante bastante tempo", comentava à SÁBADO uma fonte do Tribunal Constitucional, que sublinhava o "problema funcional" que poderia gerar uma mudança sem preparação e sem se saber sequer que instalações poderiam ter condições para albergar o serviço em Coimbra.