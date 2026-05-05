Irão: Montenegro e Merz defendem pressão diplomática sobre Teerão e alertam para impacto no estreito de Ormuz

Numa conferência de imprensa conjunta, os líderes políticos defenderam a importância da diplomacia na guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão, mas ao mesmo tempo criticam as posições do país do Médio Oriente.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, defenderam esta terça-feira em Berlim uma resposta coordenada de pressão diplomática e contenção política face ao Irão, alertando para os impactos económicos e de segurança associados à instabilidade no Médio Oriente.



Luís Montenegro e Friedrich Merz reuniram-se em Berlim Ebrahim Noroozi/AP

Numa conferência de imprensa conjunta, Montenegro afirmou que "os conflitos resolvem-se quando há capacidade de diálogo entre as partes envolvidas", sublinhando que Portugal tem mantido uma posição assente na via diplomática e negocial.

Ainda assim, considerou que "o que o Irão está a fazer é inaceitável, do ponto de vista da obtenção de potencial nuclear em termos militares, e absolutamente inaceitável nas consequências para o comércio internacional (...) e dos ataques que não obedecem a critério que se compreenda com todos os países da região".

O primeiro-ministro português acrescentou que a Europa deve reforçar a sua postura diplomática e política, defendendo que "a Europa deve reafirmar a força dos argumentos numa relação de diálogo, de negociação e de concretização daquilo que é acordado".

Por seu lado, Merz alertou para o impacto económico da crise no estreito de Ormuz, afirmando que "o bloqueio iraniano no estreito de Ormuz afeta as economias alemã e portuguesa e temos de nos empenhar para que as vias marítimas estejam desimpedidas", defendendo o aumento da pressão sobre Teerão.

"Defendi o aumento das sanções a Teerão caso continue o bloqueio (...) O Irão tem de sentar-se à mesa e negociar", realçou o chanceler alemão, acrescentando que Berlim está em coordenação com Washington sobre a resposta ao dossier iraniano.

Luís Montenegro foi recebido por Friedrich Merz esta terça-feira à tarde na Chancelaria com guarda de honra. Depois da conferência de imprensa conjunta, os dois seguiram para uma reunião a sós. Está também previsto um encontro entre as delegações dos dois países com a presença do ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

A Alemanha é a maior economia da União Europeia, o terceiro principal cliente de Portugal e o segundo fornecedor, sendo que, entre 2021 e 2025, as exportações portuguesas de bens e serviços para aquele país cresceram, em média, 12,9%, enquanto as importações aumentaram 7,1%.

Após o encontro, Montenegro e Merz participam no "Wirtschaftstag", uma das principais conferências económico-políticas da Alemanha, organizada pelo Wirtschaftsrat der CDU, que reúne cerca de 3.000 empresários. Esta associação empresarial está ligada historicamente ao espaço político da União Democrata-Cristã (CDU), partido do atual chanceler alemão, mas é juridicamente independente.

Segundo a mesma fonte, o convite para a participação do primeiro-ministro português partiu do próprio chanceler alemão, "sendo interpretado como um sinal do interesse em aprofundar as relações bilaterais". O evento, que decorre a 4 e 5 de maio em Berlim, reúne líderes políticos e empresariais europeus para debater o futuro da economia, da indústria e do investimento, contando com a presença de responsáveis de empresas como Siemens, Deutsche Bank e BASF.

O programa do primeiro-ministro inclui ainda um discurso no evento, antes do regresso a Lisboa ao final da noite.