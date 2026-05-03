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03 de maio de 2026 às 13:10

Trump diz estar a analisar nova proposta do Irão para acabar com a guerra: "Estão a ser dizimados"

O presidente norte-americano afirmou, este sábado, que está a analisar a nova proposta iraniana para pôr fim à guerra. Trump afirma ainda que gostaria de dizimar a capacidade do Irão de fabricar mísseis.

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