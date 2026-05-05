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Guerra no Médio Oriente

Autoridades iranianas apreendem 200 mil litros de combustível de contrabando

Lusa 05 de maio de 2026 às 14:08
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Foram detidas oito pessoas durante as operações.

As autoridades do Irão apreenderam cinco embarcações com cerca de 200 mil litros de combustível de contrabando ao largo da costa da província de Khuzistão (sudoeste), noticiou esta terça-feira a emissora pública iraniana IRIB.

Autoridades iranianas apreendem 200 mil litros de combustível de contrabando
Autoridades iranianas apreendem 200 mil litros de combustível de contrabando Foto AP/Farid Abdulwahed

Foram detidas oito pessoas durante as operações, acrescentou a emissora pública, citada pela agência de notícias espanhola Europa Press (EP).

As apreensões ocorreram "no âmbito do plano para intensificar o controlo das zonas costeiras da província e evitar a entrada e saída de bens de contrabando", disse o comandante da Guarda de Fronteira provincial, Hojay Sefidpost.

A mesma fonte contou que os agentes descobriram um plano para o envio fraudulento do combustível a partir do rio Faizal para ser vendido a contactos em "países do golfo Pérsico".

"Os oficiais (...) localizaram quatro embarcações e descobriram 130 mil litros de gasóleo durante a inspeção", afirmou.

Numa outra operação, agentes da base naval de Mahshahr apreenderam um navio comercial com 68 mil litros de combustível de contrabando.

O Irão está em guerra com os Estados Unidos e Israel desde 28 de fevereiro.

Em resposta à ofensiva israelo-americana, Teerão atacou países vizinhos e bloqueou o estreito de Ormuz, por onde passa habitualmente um quinto dos hidrocarbonetos para os mercados internacionais.

Os Estados Unidos também impuseram um bloqueio naval aos portos e navios iranianos.

A guerra causou milhares de mortos, principalmente no Irão e no Líbano, país que foi arrastado para o conflito pelo grupo libanês pró-iraniano Hezbollah por ter atacado Israel depois da ofensiva contra Teerão.

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