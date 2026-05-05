Foram detidas oito pessoas durante as operações.

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05 de maio de 2026 às 14:08

As autoridades do Irão apreenderam cinco embarcações com cerca de 200 mil litros de combustível de contrabando ao largo da costa da província de Khuzistão (sudoeste), noticiou esta terça-feira a emissora pública iraniana IRIB.



Autoridades iranianas apreendem 200 mil litros de combustível de contrabando Foto AP/Farid Abdulwahed

Foram detidas oito pessoas durante as operações, acrescentou a emissora pública, citada pela agência de notícias espanhola Europa Press (EP).

As apreensões ocorreram "no âmbito do plano para intensificar o controlo das zonas costeiras da província e evitar a entrada e saída de bens de contrabando", disse o comandante da Guarda de Fronteira provincial, Hojay Sefidpost.

A mesma fonte contou que os agentes descobriram um plano para o envio fraudulento do combustível a partir do rio Faizal para ser vendido a contactos em "países do golfo Pérsico".

"Os oficiais (...) localizaram quatro embarcações e descobriram 130 mil litros de gasóleo durante a inspeção", afirmou.

Numa outra operação, agentes da base naval de Mahshahr apreenderam um navio comercial com 68 mil litros de combustível de contrabando.

O Irão está em guerra com os Estados Unidos e Israel desde 28 de fevereiro.

Em resposta à ofensiva israelo-americana, Teerão atacou países vizinhos e bloqueou o estreito de Ormuz, por onde passa habitualmente um quinto dos hidrocarbonetos para os mercados internacionais.

Os Estados Unidos também impuseram um bloqueio naval aos portos e navios iranianos.

A guerra causou milhares de mortos, principalmente no Irão e no Líbano, país que foi arrastado para o conflito pelo grupo libanês pró-iraniano Hezbollah por ter atacado Israel depois da ofensiva contra Teerão.