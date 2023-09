Zelensky vai a Washington na próxima semana

Presidente ucraniano já era esperado em Nova Iorque, mas fará ainda uma visita à sede do poder político norte-americano. Administração Biden quer avançar com novo pacote de ajuda.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vai visitar Washington, nos EUA, na próxima semana depois de passar pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) na quarta-feira, dia 20, em Nova Iorque. Espera-se um encontro com Joe Biden a par de outro com membros do Congresso, numa altura em que a administração norte-americana quer ver aprovado mais um pacote de ajuda militar e humanitária à Ucrânia, no valor de 24 mil milhões de dólares (23 mil milhoes de euros).







Reuters

De acordo com o jornal norte-americano The New York Times, a contraofensiva ucraniana tem sido criticada, devido à sua lentidão e erros estratégicos.Volodymyr Zelensky esteve em Washington em dezembro, pela última vez. Nesta nova visita, não é esperado um discurso, mas reuniões com os representantes norte-americanos.Esta sexta-feira, a Ucrânia reclamou a reconquista de uma aldeia perto de Bakhmut, cidade que foi capturada pelos russos em maio após uma longa batalha. A aldeia de Andriivka fica a sul de Bakhmut e, segundo as forças militares ucranianas citadas pela agência noticiosa Reuters, a sua reconquista causou fortes baixas e perdas de equipamento ao lado russo.A Rússia ainda não confirmou o avanço ucraniano.Também hoje Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança da Rússia, garantiu que Moscovo tinha "neutralizado" centenas de espiões estrangeiros nos últimos anos. "Centenas de funcionários de serviços de informção estrangeiros, bem como outras pessoas envolvidas na organização de informação e atividades subversivas contra o nosso país e os nossos parceiros estratégicos, foram identificados e neutralizados", lê-se num artigo por ele assinado.