As 'armas' falsas ucranianas

São imitações baratas de armas que custam milhões e servem como isco para drones e mísseis do exército russo. E estão a ser um sucesso a cumprir as suas funções.

A Ucrânia desenvolveu uma nova tática para obrigar o exército russo a gastar munições pesadas de longa distância: lançar para o terreno "armas" falsas. De acordo com as informações avançadas pelas forças ucranianas, estas armas têm cumprido bem as suas funções, já que centenas delas foram destruídas pouco depois de terem sido lançadas, forçando os russos a gastarem munições reais e caras para destruir iscos baratos.







Estas armas são feitas com dois objetivos claros: distraírem as atenções das tropas russas e forçá-las a gastar munições. Entre canhões D-20, morteiros e obuses, a Metinvest cria cópias de dezenas de equipamentos de guerra utilizados pelo exército ucraniano, avança a CNN . Segundo a empresa que produz estes equipamentos, um óbus M777 de 155 mm pode custar vários milhões de euros. Já a versão produzida pela Metinvest custe perto de mil euros e é construída a partir de canos de esgoto.A Metinvest é um grupo metalúrgico que nunca produziu armas e que para ajudar ao esforço de guerra decidiu começar a produzir réplicas de armamento. Os objetos não têm capacidade para disparar nem são tão caras de produzir como os originais. Segundo um porta-voz da empresa, estas réplicas ficam mais baratas porque não precisam de materiais tão caros, mas mesmo assim necessitam de utilizar algum material de metal para enganar os radares e drones termo-sensíveis utilizados pelo exército russo. "Os drones e os mísseis são caros. Os nossos modelos são muito, muito mais baratos", referiu o porta-voz à televisão norte-americana.Segundo o porta-voz da Metinvest, inicialmente estas réplicas tinham como objetivo enganar as tropas russas para que achassem que o exército a lutar por Kiev estava melhor armado do que estava na realidade, mas depois começaram a usar estas armas como engodo.E os funcionários da empresa continuam a trabalhar, para conseguir criar mais e melhores réplicas que levem os russos a desperdiçar mais recursos.Até agora, o engodo parece estar a funcionar com bastante sucesso para os ucranianos. Foram destruídas centenas de réplicas e a empresa está a ter dificuldades em satisfazer a procura do exército.