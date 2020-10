Von der Leyen com teste negativo, mas suspende agenda até terça-feira

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, cancelou a agendas até terça-feira à tarde, depois de ter estado em contado, em Cascais (Lisboa), em contacto com um conselheiro de Estado infetado com Covid-19. Esta segunda-feira, já foi conhecido o resulado de um teste à Covid-19 que deu negativo.O teste de despistagem de Covid-19 da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deu hoje um resultado negativo, anunciou o porta-voz da instituição, Eric Mamer.

"O mais recente resultado do teste da presidente @vonderleyen é negativo. No entanto ela irá manter o auto isolamento até amanhã [terça-feira] até final do dia, como previsto pelos regulamentos de saúde", escreveu Mamer na sua conta na rede social Twitter.



Breaking: latest test result for President @vonderleyen is negative. She will nevertheless observe self-isolation until tomorrow end-of-day as foreseen by health safety regulations. — Eric Mamer (@MamerEric) October 5, 2020

A presidente cancelou a participação na terça-feira na sessão plenária do Parlamento Europeu e também não presidirá, no mesmo dia, à reunião do Colégio de Comissários, sendo substituída pelo vice-presidente Frans Timmermans, nem na cimeira UE-Ucrânia, na qual é representada pelo chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, anunciou o porte-voz do executivo comunitário, Eric Mamer.

Mamer sublinhou que a presidente da Comissão Europeia "não apresenta quaisquer sintomas" da Covid-19, esclarecendo que, por rotina, Ursula von der Leyen e a sua equipa mais próxima são testados duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras.

A notificação pelas autoridades portuguesas de que um participante na reunião do Conselho de Estado - António Lobo Xavier -, em Cascais, na terça-feira, testou positivo para a Covid-19 chegou no domingo à noite a Bruxelas. Por isso, Ursula von der Leyen fez um novo teste, cujo resultado foi negativo.

Conforme as regras em vigor, Von der Leyen auto isolou-se por um período até sete dias após o contacto com a pessoa infetada, que termina na terça-feira.

No domingo à noite, a Presidência da República foi informada de que o conselheiro de Estado António Lobo Xavier está infetado com o vírus que provoca a Covid-19.

Os testes de diagnóstico de infeção com o novo coronavírus realizados no domingo pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e pelo primeiro-ministro, António Costa, deram negativo.

Esta informação foi esta segunda-feira de madrugada avançada à Lusa por fonte da Presidência da República, que adiantou que também deram resultado negativo os testes realizados por outros cinco conselheiros de Estado: os antigos presidentes da República Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva, Francisco Pinto Balsemão, Leonor Beleza e Francisco Louçã.

Os demais membros do Conselho de Estado deverão ser testados esta segunda-feira.

O Conselho de Estado reuniu-se na terça-feira, no Palácio da Cidadela, em Cascais, entre as 14h e as 18h, tendo como convidada a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Esta foi a primeira reunião presencial do órgão político de consulta do Presidente da República em período de pandemia de Covid-19.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de um milhão e trinta mil mortos e mais de 34,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.005 pessoas dos 79.151 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.