Vladimir Putin: 'Uma verdadeira guerra foi desencadeada contra a nossa pátria'

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, discursou à nação durante cerca de 10 minutos para reafirmar que "o mundo está a passar por um momento decisivo". Num evento que tinha como missão celebrar o Dia da Vitória, que decorreu na Praça Vermelha em Moscovo, o líder do Kremlin disse que "uma verdadeira guerra foi desencadeada contra a nossa pátria" mas assegurou que o exército está "determinado numa luta patriótica pelo futuro do país".







O líder do Kremlin, segundo a Reuters, falou de "terrorismo internacional" e na "proteção dos habitantes de Donbass". Foi mais longe e acusou os ucranianos de "tentarem destruir" a Rússia e "semearem o ódio e a russofobia". "Vejamos como eles destroem memoriais dos soldados soviéticos e criam culto aos nazis", afiançou dizendo que o povo ucraniano se encontra "refém de um Golpe de Estado e das ambições do Ocidente".Mas, sobre o futuro, disse muito pouco. Os especialistas internacionais acreditam que, depois de um inverno sem grandes avanços e recuos, os próximos dias serão decisivos, mas Putin nada revelou. Disse apenas que "a guerra está a ser travada com a nossa pátria" e que ambicionava "um futuro pacífico".Com o país cada vez mais isolado do resto do mundo, o líder do Kremlin aproveitou ainda o momento para dar as boas-vindas a vários líderes dos ex-aliados soviéticos como a Arménia, a Bielorrússia, o Tajiquistão, o Turcomenistão e o Quirguistão.Entre festejos e cerimónias protocolares, na Ucrânia, dezenas de mísseis cruzeiro explodiram. De acordo com o exército do país, foi possível derrubar 23 dos 25 projéteis atirados sobre zonas residenciais. Sergei Popko, chefe da administração militar da cidade de Kiev, não tem dúvidas que o inimigo "está a tentar matar civis".Mas os estragos também se fizeram sentir do outro lado da barricada e, por questões de segurança, a Rússia mandou cancelar dezenas de desfiles que estavam marcados noutras cidades. Já na capital, registaram-se muito menos participantes no evento, isto porque muitos homens encontram-se em zona de conflito ou então acabaram por morrer em combate.O dia 9 de maio é um dos feriados mais importantes para a Rússia, uma vez que assinala a vitória sobre a Alemanha nazi em 1945.Mas Zelensky decidiu assinalar uma rutura total com Moscovo ao mudar formalmente a comemoração deste dia para 8 de maio, passando a celebrar o Dia da Europa no dia 9 de maio (data partilhada por vários países europeus para assinalar a criação da União Europeia).Ursula von der Leyen, presidente da Comissão da EU, dirigiu-se esta terça-feira para a Ucrânia, um local que diz "adequado" para celebrar esta data.