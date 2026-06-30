Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
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30 de junho de 2026 às 23:00

Sobre a defesa-ataque (futebol e guerra)

E assim estamos, nestes dias, em que, de vários pontos do mundo, os mandantes vão encomendando oráculos tenebrosos, como quem encomenda comida para casa, pizza quatro estações. 

Há uns meses foi notícia a inauguração de uma placa qualquer, num sítio qualquer, com a oficialização em pedra do nome "Departamento de Guerra" em vez de "Departamento de Defesa". A palavra “defesa” passou para a palavra “guerra” em pouco tempo. Quantos minutos demora a mudar uma placa? Quantos minutos demora a mudar de uma palavra para a palavra oposta?

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