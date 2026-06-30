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Primeiros portugueses repatriados da Venezuela chegaram esta madrugada a Figo Maduro

Lusa 08:20
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Embraer KC-390 chegou às 05h18.

O Embraer KC-390 proveniente da Venezuela com 19 cidadãos portugueses a bordo aterrou esta terça-feira no aeroporto militar de Figo Maduro às 05:18, de acordo com o site AirNav Radar, de rastreamento mundial de voos da aviação.

Sismos causaram grande destruição
Sismos causaram grande destruição EPA

O ministro da Defesa, Nuno Melo, anunciou na segunda-feira o repatriamento de 17 cidadãos nacionais, número que foi esta manhã alterado para 19 pela CMTV, prevendo-se ainda inicialmente que Beja fosse o aeroporto de chegada.

Os 19 portugueses chegados a Figo Maduro são os primeiros nacionais repatriados depois dos sismos registados na Venezuela em 24 de junho, que causaram, pelo menos, 1.719 mortos e 5.034 feridos, segundo o mais recente balanço oficial, anunciado esta segunda-feira pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

Entre os mortos, há pelo menos 53 portugueses e lusodescendentes, e outros 89 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Nuno Melo disse na segunda-feira que as Forças Armadas portuguesas mantêm a disponibilidade para apoiar a operação na Venezuela com meios e equipamentos.

O ministro explicou que, até agora, "têm existido pedidos de natureza logística e de transporte" e que a disponibilidade das forças portuguesas para ajudar a Venezuela "é permanente".

O governante disse ainda não ter conhecimento de qualquer pedido ao Estado de apoio à trasladação das vítimas mortais portuguesas ou lusodescendentes para Portugal.

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