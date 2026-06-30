Sábado – Pense por si

Germano Almeida
Germano Almeida
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30 de junho de 2026 às 23:00

A inovação está a salvar a Ucrânia

Os ucranianos estão a resistir "against all odds". Mas estão a fazer muito mais do que isso. A inovação tecnológica está a travar a invasão russa e a colocar problemas insolúveis para Putin. E agora, que o "o futuro já chegou", devíamos voltar a Joe Biden, o tal "Presidente do passado", que estava, afinal, incrivelmente certo na mensagem de despedida, há um ano e meio

A Ucrânia está a resistir há quase quatro anos e meio à invasão do maior país do mundo. Mas está a fazer muito mais do que isso. Transformou-se no laboratório mundial da aplicação da Inteligência Artificial no guerra. Transformou-se no maior produtor, fabricante e utilizador de drones do planeta, capaz de usar esse trunfo para a sua guerra assimétrica contra o inimigo invasor tornando-se, simultaneamente, um grande vendedor.

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