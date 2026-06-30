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30 de junho de 2026 às 10:30

O momento em que uma mulher de 71 anos é retirada dos escombros na Venezuela

Ingrid, de 71 anos, ficou presa entre os destroços de duas paredes que ruíram após os dois sismos de magnitude 7.2 e 7.5 que atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira.

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