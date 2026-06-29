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29 de junho de 2026 às 22:00

Número de mortos nos sismos na Venezuela sobe para 1719

As autoridades venezuelanas elevaram para 1719 o número de mortos causados pelos dois fortes sismos que devastaram o país. Apesar da redução das esperanças de encontrar sobreviventes, as operações de resgate prosseguem com o apoio de equipas internacionais.

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