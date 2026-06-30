Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
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30 de junho de 2026 às 23:00

Tratar de algum assunto na era digital só resolúvel na era analógica

Sente-se vergonha ao assistir à cena de absoluta bajulação com que o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, falou a Trump na sala oval, com beija-mãos, beija-pés, beija qualquer coisa, para pretensamente o acalmar na sua fúria anti-europeia que desagua também na NATO.

Experimentem ter algum problema na era digital, uma conta não paga sem se saber, um extrato de conta que não se consegue no multibanco, uma aplicação que funcionava com reconhecimento facial e que deixou de repente de funcionar, um impresso electrónico para mudar uma palavra-passe, que após meia hora de preenchimento desemboca num, “agora telefone para este número”, um telefonema para “este número” que não dá resposta, manda esperar porque “está muito ocupado”, etc., etc. Isto acontece a muita gente e acaba por cansaço ou fúria na mais analógica das coisas, ir presencialmente a um banco, a um balcão de uma Loja do Cidadão, meio-dia perdido, após 48 horas de falta de paciência digital. Fúria!

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