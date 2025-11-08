UPS imobiliza frota de aviões de carga MD-11 após acidente nos EUA

Esta imobilização aplica-se "imediatamente", indicou a empresa, salientando que a decisão foi tomada por "recomendação do fabricante do avião".

A transportadora americana UPS anunciou que imobilizou sua frota de aviões de carga MD-11 "por precaução", após um acidente que causou 14 mortes esta semana em Kentucky, nos Estados Unidos, segundo um comunicado.

A carregar o vídeo ... Vídeo mostra avião a explodir durante descolagem em aeroporto nos EUA

"Por precaução e no interesse da segurança, tomámos a decisão de imobilizar temporariamente a nossa frota de MD-11", anunciou a UPS numa nota publicada na sexta-feira à noite e citada pela agência AFP.

Esta imobilização aplica-se "imediatamente", indicou, salientando que a decisão foi tomada por "recomendação do fabricante do avião", acrescentou a empresa de entregas e logística.

Um avião McDonnell Douglas MD-11, com destino ao Havai, caiu na terça-feira, pouco depois de levantar voo do aeroporto internacional Muhammad Ali, em Louisville, no Kentucky, quando um dos seus motores se soltou após ter pegado fogo.

De acordo com relatos da imprensa americana, a gigante das entregas FedEx também imobilizou a sua frota de MD-11 enquanto revê a sua segurança.

A aeronave acabou por explodir ao colidir com empresas localizadas perto do aeroporto. Três membros da tripulação estavam a bordo do avião, que terminou a sua trajetória a cerca de cinco quilómetros do terminal do aeroporto.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, anunciou na sexta-feira à noite a morte de uma 14.ª vítima. "Por favor, rezem por estas famílias, pela comunidade de Louisville e por todos os afetados por este terrível acontecimento", disse, no X.

O avião, com mais de 140.000 litros de combustível para o seu voo de longo curso, evitou por pouco uma grande fábrica de montagem de veículos Ford que emprega cerca de 3.000 pessoas.

Todd Inman, membro do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), disse esta semana que os investigadores encontraram o gravador de dados de voo e o gravador de conversas da cabine. Essas caixas pretas devem ser analisadas em Washington.

O acidente foi o mais mortal da história da UPS. O seu principal centro de operações, Worldport, fica em Louisville, onde a empresa emprega milhares de pessoas.

A empresa informou que implementou planos de contingência "para garantir (que possa) continuar a fornecer um serviço confiável", já que os MD-11 representam 9% da sua frota.

De acordo com o NTSB, o avião foi construído em 1991 e tinha sido modificado para se tornar um avião de carga.

O acidente ocorreu no meio do mais longo bloqueio orçamental ('shutdown') da história dos Estados Unidos, e o secretário dos Transportes, Sean Duffy, alertou esta semana para um "caos total" nos céus devido à falta de pessoal de controlo aéreo.

Mil voos foram cancelados na sexta-feira nos aeroportos americanos e cerca de 700 cancelamentos foram anunciados para hoje.

Mas Todd Inman afirmou que o NTSB não tinha sido informado sobre a falta de pessoal no aeroporto de Louisville no momento do acidente.