Quem são os cinco reféns cujos corpos ainda estão em Gaza?

Desde o cessar-fogo de 10 de outubro que o Hamas devolveu 23 corpos de reféns capturados no ataque de 7 de outubro de 2023, além de todos os que ainda se encontravam vivos.

O Hamas entregou a Israel os corpos de 23 reféns capturados no ataque de 7 de outubro de 2023, desde que começou o cessar-fogo a 10 de outubro. Mas ainda falta entregar os corpos de cinco deles, que o grupo extremista admitiu estar a ter dificuldades em localizar, alegando que se encontram debaixo dos destroços provocados pelos dois anos de bombardeamentos israelitas no enclave.



Manifestação apela ao regresso de reféns israelitas AP Photo/Francisco Seco

Por seu lado, Israel acusa o Hamas de arrastar a entrega dos corpos e ameaçou retomar os ataques ou travar a entrada de ajuda humanitária se não receber os últimos reféns. Na última entrega - feita ontem - foi restituído o corpo de um israelita que morreu a lutar contra os militantes do Hamas que entraram em vários kibbutz no 7 de Outubro. Foi identificado como sendo Lior Rudaeff, que tinha 61 anos quando foi morto.

A carregar o vídeo ... Cruz Vermelha recebe restos mortais de refém israelita na Faixa de Gaza

Eis os reféns cujos corpos ainda não foram devolvidos:

Meny Godard, 73 anos

O antigo futebolista e militar israelita Meny Godard estava em casa na manhã de 7 de outubro com a sua mulher, quando foram forçados a sair depois dos militantes do Hamas lhe terem pegado fogo. Segundo, as autoridades do kibbutz Be'eri, onde vivia, serviu na Guerra do Yom Kippur, em 1973, e no seu kibbutz desempenhou várias tarefas, entre as quais fez parte da imprensa escrita local.

Na manhã de 7 de outubro, a sua mulher, Ayelet, ainda conseguiu esconder-se nos arbustos durante horas, até ser descoberta e morta pelo Hamas. Ainda conseguiu avisar os filhos de que o marido tinha sido morto. Os quatro filhos e seis netos acabaram por fazer um funeral duplo ao casal.

Hadar Goldin, 23 anos

Antes da guerra começar, já o corpo de Hadar Goldin estava retido em Gaza. O soldado israelita foi morto a 1 de abril de 2014, duas horas depois de ter sido começado um cessar-fogo entre o Hamas e Israel. Goldin tinha pedido a sua noiva em casamento pouco antes de ter morrido. Deixou ainda os pais e três irmãos, um deles seu gémeo. No início deste ano, o Hamas devolveu o corpo de outro soldado morto em 2014.

Ran Gvili, 24 anos

Ran Gvili serviu na unidade de elite da polícia e estava a recuperar de um ombro partido - na sequência de um acidente de mota - mas acabou por ir ajudar os seus colegas a 7 de outubro. Depois de ajudar algumas pessoas a escapar do festival Supernova - um dos locais onde mais pessoas foram mortas naquele dia - acabou por ser morto num outro local e o seu corpo foi levado para Gaza. Deixou pais e uma irmã.

Dror Or, 52 anos

Pai de três, trabalhava numa quinta que produzia leite no kibbutz Be'eri há 15 anos. Era um queijeiro de mão cheia, segundo a família e amigos, e chegou mesmo ao cargo de gerente da leitaria. A 7 de outubro de 2023, Dror e a família esconderam-se no seu abrigo quando os limitantes entraram na sua casa e abriram fogo. Ele e a mulher, Yonat, acabaram por morrer. Dois dos seus filhos, Noam, 17 anos, e Alma, de 13, foram raptados e libertados no cessar-fogo de novembro de 2023.

Sudthisak Rinthalak

O trabalhador agrícola tailandês trabalhava no kibbutz de Be'eri. Rinthalak estaria divorciado e a trabalhar em Israel desde 2017. No total, 31 trabalhadores tailandeses foram levados pelo Hamas, sendo o maior grupo de reféns estrangeiros no enclave. A maioria deles acabou libertada no primeiro e segundo cessar-fogo.