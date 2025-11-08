Passageira morre a bordo de voo da TAAG entre Luanda e Maputo

Emergência aconteceu no voo desta madrugada entre as duas cidades. Mulher de nacionalidade angolana viaja com o marido.

Uma passageira angolana morreu este sábado a bordo de um voo das Linhas Aéreas de Angola (TAAG), entre Luanda e Maputo, informou a companhia em nota de pesar. "A TAAG Linhas Aéreas de Angola cumpre o dever de informar que durante o voo DT 5781, realizado na madrugada do dia 8 de novembro com destino a Maputo, registamos uma emergência médica a bordo manifestada por uma passageira de nacionalidade angolana, adulta e que se fazia acompanhar do seu esposo", disse a TAAG em comunicado.



Passageira morre em voo da TAAG entre Luanda e Maputo DR

A empresa acrescenta que, "lamentavelmente, as autoridades médico-legais competentes de Moçambique acabaram por declarar o óbito da passageira no local". A companhia de bandeira angolana explica que as diligências dos serviços de saúde aeroportuários bem como, as perícias das autoridades de investigação moçambicanas, foram realizadas a bordo, no sentido de se recolherem evidências sobre as causas da morte."A Companhia expressa as suas mais sentidas condolências e profundo pesar à família e amigos da passageira, reiterando a sua colaboração integral com as autoridades moçambicanas, bem como, o acompanhamento de novos desenvolvimentos junto da família enlutada", disse referiu a TAAG.