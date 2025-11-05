Motor desprendeu-se de avião da UPS antes de queda fatal e explosão

As autoridades norte-americanas informaram que pelo menos nove pessoas morreram e outras estão desaparecidas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O avião de carga da UPS que se despenhou na terça-feira em Louisville, no Kentuchy, incendiou-se e um motor soltou-se, pouco antes da aeronave cair e explodir, de acordo com os primeiros dados da entidade norte-americana responsável pela investigação.



Avião da UPS sofre acidente fatal em Louisville, Kentucky, com nove mortos AP Photo/Jon Cherry

As autoridades norte-americanas informaram, no mais recente balanço, que pelo menos nove pessoas morreram e outras estão desaparecidas.

As equipas de resgate continuava hoje à procura de mais vítimas, um dia após o acidente no UPS Worldport, o centro de operações de aviação global da empresa em Louisville.

O acidente gerou um incêndio devastador que consumiu a enorme aeronave e se alastrou às empresas próximas, noticiou a agência Associated Press (AP).

De acordo com Todd Inman, do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês), ocorreu um incêndio na asa esquerda do avião McDonnell Douglas MD-11e o motor soltou-se durante a descolagem.

"Há muitas partes diferentes deste avião em muitos lugares diferentes", acrescentou o responsável pela investigação, descrevendo um campo de destroços que se estendia por cerca de 800 metros.

O avião com três pessoas a bordo despenhou-se por volta das 17:15 de terça-feira (22:15 de terça-feira em Lisboa), quando descolava para Honolulu a partir do terminal UPS Worldport, no Aeroporto Internacional Muhammad Ali de Louisville.

Vídeos mostraram chamas na asa esquerda da aeronave e um rasto de fumo.

A queda teve um efeito dominó, atingindo e provocando explosões menores na Kentucky Petroleum Recycling e num ferro-velho de automóveis, o Grade A Auto Parts.

"Felizmente, um restaurante local que fica muito perto (...) não foi atingido. Outra sorte é que este avião poderia ter atingido a grande fábrica da Ford ou o centro de convenções, que estão perto", frisou o governador do Kentuchy, Andy Beshear.

Beshear alertou também que o número de mortos pode aumentar.

O Hospital da Universidade de Louisville informou que duas pessoas estavam hoje em estado crítico na unidade de queimados e que outras 13 receberam alta após tratamento. Cinco pessoas foram assistidas noutros hospitais.

Com base nos vídeos do acidente, o advogado especializado em aviação Pablo Rojas afirmou que a aeronave parecia estar com dificuldades em ganhar altitude, enquanto um incêndio consumia o lado esquerdo, junto a um dos motores.

Os registos de voo mostram que a aeronave permaneceu em terra em San Antonio entre 03 de setembro e 18 de outubro.

Jeff Guzzetti, antigo investigador federal de acidentes aéreos, disse ser muito cedo para saber se o problema estava no motor, na estrutura que o suporta ou noutra coisa qualquer.

"Aparentemente, esta aeronave foi alvo de uma grande manutenção no último mês, e os investigadores vão precisar de analisar minuciosamente os registos de manutenção para verificar exatamente o que foi feito", apontou.