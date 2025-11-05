Pelo menos sete mortos e 11 feridos após acidente com avião de carga nos EUA

O departamento de polícia de Louisville informou na rede social X que havia um incêndio e destroços, e pediu às pessoas que se mantivessem afastadas do local.

Um avião de carga despenhou-se pouco depois de levantar voo no aeroporto de Louisville, Kentucky, na região centro-leste dos Estados Unidos, provocando pelo menos sete mortos e 11 feridos, adiantaram as autoridades norte-americanas.



Após acidente com avião de carga nos EUA, há mortos e feridos AP Photo/Jon Cherry

"O voo 2976 da UPS despenhou-se por volta das 17:15 [22:15 em Lisboa]" de terça-feira, referiu a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

A mesma fonte identificou a aeronave como um McDonnell Douglas MD-11 com destino ao Havai.

Fotos nas redes sociais mostraram uma grande coluna de fumo negro a erguer-se no céu.

O local do acidente reportado foi no cruzamento da Fern Valley Road com a Grade Lane, na extremidade sul do aeroporto.

Quatro dos mortos não estavam no avião, disseram as autoridades.

Entre os 11 feridos, alguns sofreram ferimentos "muito graves", disse o governador do Kentucky.

"Qualquer pessoa que tenha visto as imagens, o vídeo, sabe o quão violento foi este acidente", disse Andy Beshear.

?? BREAKING: UPS Flight 2976 bound for Honolulu, Hawaii had 280,000 gallons of jet fuel on board when it crashed in Louisville, per WLKY



MULTIPLE explosions have rocked the area, and smoke can be seen for dozens of miles. pic.twitter.com/ilIfnKIZuP — Nick Sortor (@nicksortor) November 4, 2025

Imagens de uma estação de televisão mostraram um grande rasto de chamas e uma coluna de fumo a sair de um parque de estacionamento enquanto camiões de bombeiros tentavam apagar o incêndio.

O governador disse que uma empresa, a Kentucky Petroleum Recycling, parece ter sido “atingida em cheio”, e uma fábrica de peças automóveis nas proximidades também foi afetada.

Beshear disse desconhecer o estado de saúde dos três tripulantes a bordo do avião, fabricado em 1991.

O aeroporto foi encerrado e a previsão era que as operações só fossem retomadas na manhã de hoje.

“Não sabemos quanto tempo levará para que a área seja considerada segura”, disse o chefe da polícia de Louisville, Paul Humphrey.

O maior centro de distribuição da UPS fica em Louisville, e a empresa anunciou na noite de terça-feira que tinha interrompido a triagem de encomendas no centro, sem informar quando as atividades seriam retomadas.

O centro emprega milhares de funcionários, realiza 300 voos diários e faz a triagam de mais de 400 mil encomendas por hora.

A UPS reconheceu o acidente num breve comunicado e informou que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes norte-americano vai conduzir uma investigação.