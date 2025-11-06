Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de novembro de 2025 às 21:16

Novas imagens mostram momento em que avião de carga cai e explode nos EUA

Câmaras de segurança de uma empresa de peças para camiões, nas proximidades do aeroporto de Louisville, no estado norte americano do Kentucky, captaram a queda e a explosão de um avião de carga da UPS, na noite de terça-feira, poucos segundos depois de levantar voo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)