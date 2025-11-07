Sábado – Pense por si

07 de novembro de 2025 às 22:02

Um rasto negro e carros carbonizados: imagens de drone mostram local do acidente com avião de carga nos EUA

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA divulgou imagens de drone que mostram o rasto de destruição no local onde um avião de carga da UPS se despenhou em Louisville, no estado norte-americano do Kentucky, matando pelo menos 13 pessoas.

