União Europeia avisa que Gronelândia "não é pedaço de terra à venda"

Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro

A União Europeia (UE) avisou esta segunda-feira que a Gronelândia não é "um bocado de terra que esteja à venda", após renovadas ameaças dos Estados Unidos sobre o território autónomo da Dinamarca.



Tensão entre a Dinamarca e a Venezuela aumenta, com receios de anexação da Gronelândia Foto AP/Ebrahim Noroozi

"Estamos em contacto com a Gronelândia e o seu primeiro-ministro, Jens Frederik Nielsen, e garantimos que o território não é um pedaço de terra que esteja à venda", referiu na conferência de imprensa diária a porta-voz do executivo comunitário, Paula Pinho.

Por seu lado, a porta-voz para a Política Externa Annitta Hipper reiterou que a UE "continuará a defender os princípios de soberania nacional, de integridade territorial e da inviolabilidade das fronteiras".

"E ainda mais se a integridade territorial de um Estado-Membro da União Europeia for posta em causa", acrescentou.

A Gronelândia é cobiçada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, para grande desagrado da Dinamarca, e as tensões entre os dois países foram reativadas pelo anúncio, no final de dezembro, da Casa Branca, sobre a nomeação de um enviado especial para este vasto território autónomo dinamarquês.