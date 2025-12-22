Dinamarca condena nomeação de enviado dos EUA para a Gronelândia

No passado o governador do estado norte-americano da Louisiana, Jeff Landry, defendeu que território autónomo dinamarquês da Gronelândia deveria fazer parte dos Estados Unidos.

A Dinamarca anunciou esta segunda-feira que vai convocar o embaixador dos Estados Unidos depois do Presidente Donald Trump ter nomeado um "enviado especial" norte-americano para a Gronelândia considerando a decisão "totalmente inaceitável".



Dinamarca discorda de nomeação de Jeff Landry como enviado dos EUA para a Gronelândia AP

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Lars Lokke Rasmussen, disse à estação dinamarquesa TV2 que está indignado com a nomeação, que considerou "totalmente inaceitável" acrescentando que o embaixador dos Estados Unidos na Dinamarca vai ser convocado nos próximos dias para explicações.

O ministro pediu aos Estados Unidos respeito pela integridade territorial do seu país, referindo-se diretamente à nomeação do governador do estado norte-americano da Louisiana, Jeff Landry, para o cargo designado como "enviado especial" para a Gronelândia.

No passado, Jeff Landry defendeu que território autónomo dinamarquês da Gronelândia deveria fazer parte dos Estados Unidos (EUA).

Desde o princípio do ano que os Estados Unidos têm manifestado interesse adquirir o território dinamarquês alegando preocupações com a segurança norte-americana.

As posições de Washington sobre o assunto geraram críticas tanto do governo dinamarquês como do governo autónomo da Gronelândia.

"Jeff compreende o quão essencial a Gronelândia é para a nossa segurança nacional (dos EUA) e vai defender veementemente os interesses do nosso país para a segurança e sobrevivência dos nossos aliados e, na verdade, do mundo. Parabéns, Jeff!", afirmou no domingo o presidente norte-americano Donald Trump, através de uma mensagem difundida pelas redes sociais.

Entretanto, Jeff Landry disse que pretende conciliar o que designou por "cargo voluntário" com a função de governador do estado norte-americano da Louisiana.

Landry afirmou ainda que tem como "missão" tornar a Gronelândia parte dos Estados Unidos.

O território do Ártico, com uma população de 57 mil habitantes distribuídos por 2,1 milhões de quilómetros quadrados (80% dos quais permanentemente cobertos de gelo), depende essencialmente das receitas da pesca e da ajuda da Dinamarca, que cobre quase metade das despesas orçamentais.

Desde 2010 que a Gronelândia tem um novo Estatuto de Autonomia que reconhece o direito à autodeterminação, uma possibilidade apoiada pela maioria dos seus habitantes, embora não à custa de uma descida do nível de vida.

Ao mesmo tempo, os residentes rejeitaram a anexação pelos Estados Unidos, de acordo com as sondagens que foram publicadas nos últimos meses.

Um poder executivo de coligação une todos os grupos políticos moderados pró-independência e governa o território após as eleições regionais realizadas no passado mês de março.

A Dinamarca aumentou os investimentos militares e económicos na Gronelândia no último ano.

Por outro lado, Copenhaga, retratou-se oficialmente sobre o escândalo relacionado com a implantação de dispositivos contracetivos intra-uterinos (DIUs) em milhares de mulheres da Gronelândia durante várias décadas.

Os dispositivos foram colocados sem autorização com o intuito de controlar a população local tendo Copenhaga anunciado indemnizações às vítimas.