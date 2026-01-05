A intervenção militar norte-americana na Venezuela no sábado, que destacou o interesse de Donald Trump pelos vastos recursos petrolíferos do país, reacendeu os receios em relação à Gronelândia.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

O primeiro-ministro da Gronelândia, Jens Frederik Nielssen, disse que chegou a altura do Presidente dos Estados Unidos parar com as pressões sobre a anexação da região autónoma dinamarquesa no Ártico.



Governo da Gronelândia condena pressões de Trump sobre anexação AP

"Basta! (...) Chega de pressões. Chega de insinuações. Chega de fantasias de anexação. Estamos abertos ao diálogo. Estamos abertos a discussões. Mas isto deve ser feito através dos canais adequados e de acordo com o direito internacional", escreveu durante a noite o líder da Gronelândia nas redes sociais.

Em entrevista no domingo à revista The Atlantic, Donald Trump, reafirmou a vontade de anexar o território autónomo da Gronelândia, que pertence à Dinamarca e a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, exortou os Estados Unidos a pararem com as ameaças “contra um aliado histórico” por causa da Gronelândia.

A intervenção militar norte-americana na Venezuela no sábado, que destacou o interesse de Donald Trump pelos vastos recursos petrolíferos do país, reacendeu os receios em relação à Gronelândia, cobiçada pelo presidente norte-americano pelos recursos minerais e a localização estratégica.

"Precisamos da Gronelândia do ponto de vista da segurança nacional", reiterou o presidente norte-americano aos jornalistas.