Senado dos EUA aprova projeto de lei para forçar divulgação de documentos sobre Epstein

O projeto será agora enviado para a mesa de Donald Trump, para assinatura.

O Senado norte-americano aprovou na segunda-feira, por unanimidade, um projeto de lei que obriga o Departamento de Justiça a divulgar os arquivos do caso Jeffrey Epstein, poucas horas após o texto ter passado na Câmara dos Representantes.



Senado dos EUA aprova projeto de lei para divulgação de documentos sobre Epstein Getty Images

Os senadores utilizaram um procedimento especial para garantir que o projeto de lei fosse automaticamente considerado aprovado, sem debate ou emendas, assim que fosse enviado pela Câmara dos Representantes.

O projeto será agora enviado para a mesa de Donald Trump, para assinatura, visto que o Presidente dos Estados Unidos já declarou que assinará a legislação, à qual se opôs por muito tempo.