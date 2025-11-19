Sábado – Pense por si

Senado dos EUA aprova projeto de lei para forçar divulgação de documentos sobre Epstein

Lusa 08:33
O projeto será agora enviado para a mesa de Donald Trump, para assinatura.

O Senado norte-americano aprovou na segunda-feira, por unanimidade, um projeto de lei que obriga o Departamento de Justiça a divulgar os arquivos do caso Jeffrey Epstein, poucas horas após o texto ter passado na Câmara dos Representantes.

Os senadores utilizaram um procedimento especial para garantir que o projeto de lei fosse automaticamente considerado aprovado, sem debate ou emendas, assim que fosse enviado pela Câmara dos Representantes.

O projeto será agora enviado para a mesa de Donald Trump, para assinatura, visto que o Presidente dos Estados Unidos já declarou que assinará a legislação, à qual se opôs por muito tempo.

