Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de agosto de 2025 às 17:18

Enviado dos EUA ao Líbano procura cooperação israelita ao mesmo tempo que Beirute se compromete a desarmar o Hezbollah

Tom Barrack afirmou, esta segunda-feira, que Washington trabalhará numa proposta económica para a reconstrução do país no pós-guerra, após o Líbano ter endossado um plano apoiado pelos EUA para desarmar o grupo extremista Hezbollah. Barrack também afirmou que será discutido o cessar a longo prazo de hostilidades com Israel, após meses de trabalho diplomático entre os EUA e o Líbano.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)