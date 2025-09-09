Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de setembro de 2025 às 15:06

Ataque com drone israelita atinge carro no sul de Beirute

Um drone israelita atingiu um carro no sul de Beirute, Líbano, esta terça-feira. Ontem já tinham sido lançados ataques aéreos no nordeste do país, que mataram cinco pessoas, entre elas quatro membros do Hezbollah.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)