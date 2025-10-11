Sábado – Pense por si

11 de outubro de 2025 às 14:50

Um morto e sete feridos em ataques israelitas no sul do Líbano

Aviões israelitas bombardearam a vila de Msayleh, provocando grandes estragos e interrompendo temporariamente uma das principais autoestradas da região. Os ataques mataram um cidadão sírio e feriram outras sete pessoas, segundo o Ministério da Saúde libanês.

