Um Ferrari e uma espada japonesa. Preso maior gangue de cocaína de Madrid

A polícia espanhol apanhou o maior gangue de cocaína de Madrid. Nas buscas encontraram vários objetos de valor, como um Ferrari vermelho no valor de 250 mil euros e um arsenal de armas, entre as quais revólveres e uma espada japonesa. Segundo a Reuters, foram detidos 12 elementos do grupo criminoso.







Portugal ajuda Europol a apreender Ferrari e quatro toneladas de cocaína em Espanha

As buscas permitiram ainda à polícia apreender 600 quilos de cocaína, várias armas automáticas e três punhais. Segundo as autoridades, o grupo é extremamente violento.Foram ainda apreendidos 20 carros de luxo - entre os quais estava o Ferrari - e cerca de 700 mil euros. Os membros do gangue tinham vidas de luxo, embora não exista registo de emprego legal para nenhum deles.Um "advogado das drogas" tratava das questões legais, incluindo lavagem de dinheiro para o grupo. Os vários membros tinham nomes de código para se referirem a outros membros ou a apartamentos onde estava guardada a cocaína.De acordo com as autoridades este era o "maior distribuidor de cocaína na capital espanhola". O líder é marroquino e negociava com gangues na Colômbia, Marrocos, Espanha e norte da Europa.