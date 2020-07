O criptotelemóvel em que eram combinadas tentativas de homicídio

A Europol e a agência Eurojust, em colaboração com as autoridades holandesas e francesas, desmantelaram uma empresa de criptotelemóveis cuja grande parte dos clientes eram criminosos. A EncroChat possibilitava a troca de mensagens encriptadas para planear crimes graves. Desde 2017 que os aparelhos estavam a ser investigados, o que impediu a leitura das mensagens em tempo real e o impedimento de vários crimes, como ataques violentos, corrupção, tentativas de homicídio e transportes de grandes quantidades de droga.Segundo um comunicado da Europol, durante meses, as autoridades receberam, partilharam e analisaram milhões de mensagens trocadas entre criminosos. Tudo isso foi possível até junho de 2020, quando a EncroChat se apercebeu da intromissão: nesse momento, avisou os seus utilizadores e aconselhou-os a desfazerem-se dos aparelhos.

Contudo, as provas recolhidas vão servir contra as atividades de redes de crime organizado.



A empresa operava através de servidores em França. No início de 2020, a EncroChat era considerada uma das maiores fornecedoras de comunicação digital encriptada. Foram detetadas concentrações de utilizadores em países considerados tanto fontes, como destinos do comércio de canábis e cocaína, e em centros de lavagem de dinheiro.



Com a informação interceptada, foi possível prender mais de 100 suspeitos, apreender mais de 8 mil quilos de cocaína e 1.200 quilos de metanfetaminas. Também foram desmantelados laboratórios de fabrico de drogas sintéticas e apreendidas dezenas de armas automáticas, relógios, e 25 carros, incluindo uns com compartimentos secretos. Em dinheiro vivo, foram descobertos quase 20 milhões de euros.



E como acediam os criminosos ao serviço? Cada criptotelemóvel custava cerca de mil euros. Para ter acesso aos serviços, uma subscrição - disponível a nível mundial - obrigava ao pagamento de 1.500 euros por seis meses.