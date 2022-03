Os russos condenados ao exílio

Desde o início da invasão da Ucrânia, dezenas de milhares de russos refugiaram-se nos países vizinhos, indignados com uma guerra criminosa e com medo das políticas repressivas de Vladimir Putin.

Fazem fila nas ATM, desesperados por dinheiro, depois de a Visa e a MasterCard suspenderem as suas operações na Rússia, e trocam informações sobre onde podem ainda arranjar dólares. Nos cafés de Istambul ocupam as mesas em silêncio, escrutinando nos telemóveis as conversas no Telegram e o Google Maps. Formaram grupos de apoio para ajudar outros russos a encontrar alojamento.