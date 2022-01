Um ano depois, assalto ao Capitólio causou danos milionários e suicídios

As mortes, os danos e as acusações criminais do mais severo ataque ao Capitólio da história moderna.

Foi a 6 de janeiro de 2021 que se deu, por instigação do então presidente Donald Trump e com o apoio de diversos grupos conservadores e da extrema-direita, o ataque ao Capitólio por milhares de pessoas para impedir a contagem oficial de votos eleitorais que sagraria a presidência de Joe Biden depois da sua vitória nas eleições de novembro de 2020.



Foi a maior investida contra o Capitólio dos últimos 200 anos - a última vez que foi tomado de forma tão severa foi em 1814, num evento da Guerra de 1812 entre os Estados Unidos e o Reino Unido conhecido como A Queima de Washington. Foi também a primeira vez que a bandeira Confederada foi erguida dentro do local: na Guerra Civil Americana, o exército sulista nunca chegou tão longe.



Ficou, de facto, para a História a insurreição que primeiro foi chamada de protesto, depois de revolta, logo de motim e ataque e, por alguns, mesmo de terrorismo doméstico ou tentativa de golpe de estado. No imediato, causou 5 mortos, perto de 200 feridos e milhões de dólares em danos públicos. Agora, um ano depois, é possível traçar um retrato mais completo das consequências políticas e legais da revolta por Donald Trump.