Um ano de Biden: em queda, frustrado, frustrante

Pandemia USA

Entre as sondagens que atormentam a Casa Branca sobressai o desacordo de 55% dos eleitores com as medidas governamentais para controlar a pandemia.



Apenas 22% da população recebeu uma segunda dose de vacina, os internamentos estão prestes a repetir o número recorde de 142 mil pacientes de meados de Janeiro do ano passado, e a escassez de testes amplia os contágios de Covid-19.



Entre 258 milhões de adultos, 11,2% recusam, “muito provavelmente” ou “em absoluto”, vacinar-se, segundo o último inquérito do Centers for Disease Control, apesar das 832 mil mortes por Covid-19.