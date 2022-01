Melania Trump promove leilão exclusivo para criptomoedas de chapéu usado na Casa Branca

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, vai leiloar a 'coleção chefe de Estado' composta por um chapéu, uma aguarela e um NFT de uma obra de arte digital, aceitando apenas pagamento em criptomeoda, foi divulgado na terça-feira.







Segundo a assessoria da mulher do ex-presidente norte-americano Donald Trump, apenas serão aceites neste leilão solicitações através da criptomoeda Solana.Os objetos físicos e digitais estarão à venda, entre 11 e 25 de janeiro, apenas 'online' e terão um preço inicial de 250 mil dólares (cerca de 221 mil euros), ou seja, cerca de 1.416 solanas (SOL), pode ler-se no sítio da Internet de Melania Trump.A colação a leilão "comemora a primeira visita oficial do Governo Trump", quando o Presidente francês Emmanuel Macron visitou, juntamente com a sua mulher, a Casa Branca, em abril de 2018.O chapéu que será leiloado é o que Melania Trump usou durante a visita do casal presidencial francês e foi desenhado especialmente para a primeira-dama pelo seu estilista pessoal, o franco-americano Hervé Pierre."O icónico chapéu branco de abas largas Hervé Pierre, criado para a visita oficial à França, foi usado e assinado por Melania Trump", pode ler-se no comunicado citado pela agência AFP.Em leilão estará ainda uma aguarela pintada pelo artista francês Marc-Antoine Coulon de Melania Trump a usar o referido chapéu, e ainda um NFT daquela mesma aguarela.Ambos os objetos físicos estão assinados por Melania Trump.Os NFT são ativos digitais que devido a uma tecnologia de cadeia de blocos, denominada "blockchain", ficam registados como únicos, irreplicáveis e cujo historial de transações pode ser seguido desde a origem da "obra".Em dezembro, a mulher de Donald Trump anunciou investimentos na área dos NFT, através do lançamento de uma plataforma onde colocou à venda várias cópias digitais de uma aguarela representando os olhos 'azul cobalto' da ex-primeira-dama, obra também pintada por Marc-Antoine Coulon e intitulada 'Visão de Melania' [Melanias's Vision, em inglês].Tal como sucedeu na venda da 'Visão de Melania', "parte dos lucros" da venda da 'coleção Chefe de Estado' será doado a projetos de ajuda a crianças em casa, para a sua educação digital, foi ainda divulgado.Questionada pela agência AFP, a assessoria de Melania Trump não esclareceu até ao momento qual a percentagem dos lucros que será destinada a estes projetos.