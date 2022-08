Casal assume ter roubado o diário da filha de Biden para vender a apoiantes de Trump

As informações terão sido vendidas ao grupo Project Veritas por 40 mil dólares. Organização tinha como objetivo "publicar uma história que arruinasse Joe Biden antes das eleições".

Aimee Harris e Robert Kurlander, um casal da Florida, foram ouvidos esta quinta-feira no tribunal de Manhattan e declararam-se culpados do roubo de um diário de Ashley Biden, a filha do atual presidente dos Estados Unidos.