Ex-polícia condenado a 10 anos de prisão pelo ataque ao Capitólio

Acusado de agredir as autoridades durante os incidentes de 6 de janeiro, no capitólio, Thomas Webster, foi condenado a 10 anos de prisão.

Thomas Webster, foi condenado em maio por vários crimes, entre eles agressão à polícia e conduta violenta e desordeira, durante a invasão do Capitólio, nos EUA, a 6 de janeiro do ano passado. Mais de 850 pessoas foram envolvidas no ataque. A sentença anunciada na quinta-feira, 1, é a maior imposta até agora pelo envolvimento nos incidentes.