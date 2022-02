Influencers tristes com a guerra comem bolos e bebem chá

"Caraças, que dor", escreveu a atriz e influencer Sofia Correia no seu Instagram. A frase vinha com uma fotografia de um ucraniano ferido por um bombardeamento. Na story seguinte do seu Instagram, o ambiente desanuviou: "Ainda bem que o almoço é leve, é ótimo para nem cair nem mal!" A acompanhar, uma foto do prato e uma referência a "@eat.lovefood", site que fornece "planos de detox líquido, low carb e jejum intermitente".



Outra influencer e outra publicação no Instagram: "Ainda nem acredito como é que em pleno século XXI existam este tipo de guerras… estou sem palavras. Como o coração desfeito só de pensar no pânico que as pessoas da Ucrânia devem estar a passar…", escreveu Inês Eugénio de Almeida (aka @nocaseugéniodealmeida) na sua página de Instagram enquanto bebia chá e ajeitava o cabelo. A publicação no seu Instagram incluía a referência a quatro patrocínios: uma loja de produtos eco-friendly, uma marca de roupa, outra de sapatos e ainda uma agência de comunicação.



A página #nocaseugéniodealmeida foi entretanto desativada – já antes, o post original tinha sido editado, provavelmente devido às críticas de que foi alvo nas redes sociais. Não foi a única influencer criticada nestes dias por este tipo de publicações. Bruno Nogueira, na sua página de Instagram, chegou a falar sobre o assunto: "Ver stories com fotos dos bombardeamentos e emojis [a chorar], e na story a seguir a pessoa a fazer #pub é comovente. Conceito inovador, este da empatia patrocinada. #parceria".